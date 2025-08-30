Практика судів
Прем’єр Індії Моді підтримав ідею припинення вогню в Україні

21:32, 30 серпня 2025
Зеленський розраховує на аналогічну позицію під час переговорів у Китаї.
Прем'єр Індії Моді підтримав ідею припинення вогню в Україні
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорив необхідність припинення вогню в Україні. Глава держави висловив сподівання, що таку ж позицію Індія озвучить на міжнародних переговорах у Китаї. Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.

«Щойно я говорив із премʼєр-міністром Індії Моді саме про те, що зараз відбувається. Росія продовжує війну, продовжує вбивства. Важливо, що премʼєр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї», – зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що Путін не демонструє намірів припинити війну і намагається уникати міжнародних санкцій. «Путін тільки морочить голову лідерам та втягує їх собі у спільники. Відкидає загрозу санкцій, відкладає таким чином. Більше нічого його не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотиснули Росію до припинення війни», – заявив Зеленський.

Крім того, глава держави отримав звіт від секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який повернувся з переговорів у Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії та Катарі. За словами Зеленського, ці міжнародні контакти є частиною зусиль України для посилення тиску на Росію та просування мирного врегулювання.

