США прекратили прямое финансирование войны в Украине, технику покупает НАТО, – Трамп

20:47, 30 августа 2025
Президент США поддерживает гарантии безопасности для Киева, но исключает отправку войск.
Фото: Shutterstock
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят средства на войну в Украине, а поставки техники для Киева теперь осуществляются за счет НАТО. Об этом он рассказал в интервью изданию Daily Caller.

По словам Трампа, ранее Соединенные Штаты выделяли на поддержку Украины сотни миллиардов долларов. Однако ему удалось добиться того, чтобы страны НАТО увеличили свои расходы на оборону до 5% ВВП, и теперь именно Альянс оплачивает военное оборудование для Украины.

«Теперь мы продаем оборудование НАТО. Я добился того, что их (расходы увеличились с 2% до 5% - ред.). Никто не думал, что это возможно, и платят. Мы продаем оборудование НАТО. Мы не продаем его Украине. Мы продаем его НАТО. Они платят за оборудование. Мы не тратим деньги на войну. В этом и заключается разница», - подчеркнул президент США.

Трамп также в очередной раз подтвердил, что не планирует отправлять американские войска в Украину. В то же время он выразил поддержку идее предоставления Киеву гарантий безопасности. «Я не думаю, что это можно урегулировать без каких-то гарантий безопасности, и мы не будем направлять туда войска или что-то еще. Но если мы сможем помочь Европе, то, знаете, они будут там. Они хотят, хотят, чтобы все было урегулировано, но если мы можем им помочь, я готов это сделать», – отметил он.

США оружие НАТО Украина Дональд Трамп

