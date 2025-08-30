Практика судів
США припинили пряме фінансування війни в Україні, техніку купує НАТО, – Трамп

20:47, 30 серпня 2025
Президент США підтримує гарантії безпеки для Києва, але виключає відправку військ.
США припинили пряме фінансування війни в Україні, техніку купує НАТО, – Трамп
Фото: Shutterstock
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США більше не витрачають кошти на війну в Україні, а постачання техніки для Києва тепер здійснюється за рахунок НАТО. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Daily Caller.

За словами Трампа, раніше Сполучені Штати виділяли на підтримку України сотні мільярдів доларів. Однак йому вдалося домогтися того, щоб країни НАТО збільшили свої витрати на оборону до 5% ВВП, і тепер саме Альянс оплачує військове обладнання для України.

«Тепер ми продаємо обладнання НАТО. Я домігся того, що їхні (витрати збільшилися з 2% до 5% - ред.). Ніхто не думав, що це можливо, і платять. Ми продаємо обладнання НАТО. Ми не продаємо його Україні. Ми продаємо його НАТО. Вони платять за обладнання. Ми не витрачаємо гроші на війну. У цьому і полягає різниця», – наголосив президент США.

Трамп також укотре підтвердив, що не планує відправляти американські війська в Україну. Водночас він висловив підтримку ідеї надання Києву гарантій безпеки. «Я не думаю, що це можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо направляти туди війська або щось іще. Але якщо ми зможемо допомогти Європі, то, знаєте, вони будуть там. Вони хочуть, хочуть, щоб усе було врегульовано, але якщо ми можемо їм допомогти, я готовий це зробити», – зазначив він.

