Получение наличной иностранной валюты - как правильно оформить

17:53, 31 августа 2025
Полученную наличную иностранную валюту необходимо оприходовать через кассовые ордера и отражать в учёте по курсу НБУ отдельно по каждой валюте.
Украинцам напомнили особенности оформления полученной наличной иностранной валюты

Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области напоминает: порядок ведения кассовых операций в Украине регламентируется Положением о ведении кассовых операций в национальной валюте, утвержденным постановлением НБУ №148 от 29.12.2017 года. Оно определяет правила работы с наличными для предприятий, органов власти, местного самоуправления и физических лиц-предпринимателей.

Как оприходуется наличность

Согласно Положению №148:

  • все средства, поступающие в кассу, оприходуются в день их фактического получения;
  • учет ведется на основании приходных кассовых ордеров в кассовой книге;
  • подразделения без кассовой книги хранят ежедневные Z-отчеты в электронном виде;
  • при использовании программных РРО необходимо ежедневно формировать и передавать фискальные отчетные чеки на сервер ГНС;
  • предприниматели-физлица фиксируют доходы в книге учета доходов и расходов в произвольной форме.

Есть ли отдельные правила для иностранной валюты

На сегодня отдельных требований к оприходованию наличной иностранной валюты не предусмотрено. Однако предприятие обязано утвердить собственный внутренний порядок учета такой наличности, который будет соответствовать требованиям Положения №148.

Первичные документы и бухгалтерский учет

В соответствии с Законом №996 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»:

  • основанием для учета являются первичные документы, подтверждающие хозяйственные операции;
  • все операции в иностранной валюте отражаются отдельно по каждой валюте;
  • перерасчет в гривну осуществляется по официальному курсу НБУ на дату оприходования средств;
  • предприятия обязаны вести учет и отчетность в гривне, но по требованию пользователей могут дополнительно формировать отчетность в валюте.

Как оформить получение иностранной наличности

При внесении иностранной валюты в кассу необходимо:

  • Выписать приходный кассовый ордер и выдать отрывную квитанцию лицу, внесшему средства.
  • Зарегистрировать этот ордер в Журнале регистрации кассовых документов.
  • Отразить сумму иностранной валюты и ее гривневый эквивалент в кассовой книге.
  • Вести кассовую книгу и Журнал отдельно по каждой валюте.

