Отримання готівкової іноземної валюти — як правильно оформити

Отриману готівкову іноземну валюту необхідно оприбутковувати через касові ордери та відображати в обліку за курсом НБУ окремо по кожній валюті.

Українцям нагадали особливості оформлення отриманої готівки в іноземній валюті.

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області нагадує: порядок ведення касових операцій в Україні регламентується Положенням про ведення касових операцій у національній валюті, затвердженим постановою НБУ №148 від 29.12.2017 року. Воно визначає правила роботи з готівкою для підприємств, органів влади, місцевого самоврядування та фізичних осіб-підприємців.

Як оприбутковується готівка

Згідно з Положенням №148:

усі кошти, що надходять до каси, оприбутковуються в день їх фактичного отримання;

облік ведеться на підставі прибуткових касових ордерів у касовій книзі;

підрозділи без касової книги зберігають щоденні Z-звіти в електронному вигляді;

при використанні програмних РРО потрібно щодня формувати та передавати фіскальні звітні чеки до сервера ДПС;

підприємці-фізособи фіксують доходи у книзі обліку доходів і витрат у довільній формі.

Чи є окремі правила для іноземної валюти

На сьогодні окремих вимог до оприбуткування готівкової іноземної валюти не передбачено. Проте підприємство зобов’язане затвердити власний внутрішній порядок обліку такої готівки, який відповідатиме вимогам Положення №148.

Первинні документи та бухгалтерський облік

Відповідно до Закону №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

підставою для обліку є первинні документи, які підтверджують господарські операції;

усі операції в іноземній валюті відображаються окремо по кожній валюті;

перерахунок у гривню здійснюється за офіційним курсом НБУ на дату оприбуткування коштів;

підприємства зобов’язані вести облік і звітність у гривні, але на вимогу користувачів можуть додатково формувати звітність у валюті.

Як оформити отримання іноземної готівки

При внесенні іноземної валюти до каси потрібно:

Виписати прибутковий касовий ордер та видати відривну квитанцію особі, що внесла кошти.

Зареєструвати цей ордер у Журналі реєстрації касових документів.

Відобразити суму іноземної валюти та її гривневий еквівалент у касовій книзі.

Вести касову книгу та Журнал окремо по кожній валюті.

