Отримання готівкової іноземної валюти — як правильно оформити

17:53, 31 серпня 2025
Отриману готівкову іноземну валюту необхідно оприбутковувати через касові ордери та відображати в обліку за курсом НБУ окремо по кожній валюті.
Українцям нагадали особливості оформлення отриманої готівки в іноземній валюті.
Головне управління ДПС в Івано-Франківській області нагадує: порядок ведення касових операцій в Україні регламентується Положенням про ведення касових операцій у національній валюті, затвердженим постановою НБУ №148 від 29.12.2017 року. Воно визначає правила роботи з готівкою для підприємств, органів влади, місцевого самоврядування та фізичних осіб-підприємців.
Як оприбутковується готівка
Згідно з Положенням №148:
- усі кошти, що надходять до каси, оприбутковуються в день їх фактичного отримання;
- облік ведеться на підставі прибуткових касових ордерів у касовій книзі;
- підрозділи без касової книги зберігають щоденні Z-звіти в електронному вигляді;
- при використанні програмних РРО потрібно щодня формувати та передавати фіскальні звітні чеки до сервера ДПС;
- підприємці-фізособи фіксують доходи у книзі обліку доходів і витрат у довільній формі.
Чи є окремі правила для іноземної валюти
На сьогодні окремих вимог до оприбуткування готівкової іноземної валюти не передбачено. Проте підприємство зобов’язане затвердити власний внутрішній порядок обліку такої готівки, який відповідатиме вимогам Положення №148.
Первинні документи та бухгалтерський облік
Відповідно до Закону №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:
- підставою для обліку є первинні документи, які підтверджують господарські операції;
- усі операції в іноземній валюті відображаються окремо по кожній валюті;
- перерахунок у гривню здійснюється за офіційним курсом НБУ на дату оприбуткування коштів;
- підприємства зобов’язані вести облік і звітність у гривні, але на вимогу користувачів можуть додатково формувати звітність у валюті.
Як оформити отримання іноземної готівки
При внесенні іноземної валюти до каси потрібно:
- Виписати прибутковий касовий ордер та видати відривну квитанцію особі, що внесла кошти.
- Зареєструвати цей ордер у Журналі реєстрації касових документів.
- Відобразити суму іноземної валюти та її гривневий еквівалент у касовій книзі.
- Вести касову книгу та Журнал окремо по кожній валюті.
