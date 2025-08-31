Практика судів
Отримання готівкової іноземної валюти — як правильно оформити

17:53, 31 серпня 2025
Отриману готівкову іноземну валюту необхідно оприбутковувати через касові ордери та відображати в обліку за курсом НБУ окремо по кожній валюті.
Українцям нагадали особливості оформлення отриманої готівки в іноземній валюті.

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області нагадує: порядок ведення касових операцій в Україні регламентується Положенням про ведення касових операцій у національній валюті, затвердженим постановою НБУ №148 від 29.12.2017 року. Воно визначає правила роботи з готівкою для підприємств, органів влади, місцевого самоврядування та фізичних осіб-підприємців.

Як оприбутковується готівка

Згідно з Положенням №148:

  • усі кошти, що надходять до каси, оприбутковуються в день їх фактичного отримання;
  • облік ведеться на підставі прибуткових касових ордерів у касовій книзі;
  • підрозділи без касової книги зберігають щоденні Z-звіти в електронному вигляді;
  • при використанні програмних РРО потрібно щодня формувати та передавати фіскальні звітні чеки до сервера ДПС;
  • підприємці-фізособи фіксують доходи у книзі обліку доходів і витрат у довільній формі.

Чи є окремі правила для іноземної валюти

На сьогодні окремих вимог до оприбуткування готівкової іноземної валюти не передбачено. Проте підприємство зобов’язане затвердити власний внутрішній порядок обліку такої готівки, який відповідатиме вимогам Положення №148.

Первинні документи та бухгалтерський облік

Відповідно до Закону №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

  • підставою для обліку є первинні документи, які підтверджують господарські операції;
  • усі операції в іноземній валюті відображаються окремо по кожній валюті;
  • перерахунок у гривню здійснюється за офіційним курсом НБУ на дату оприбуткування коштів;
  • підприємства зобов’язані вести облік і звітність у гривні, але на вимогу користувачів можуть додатково формувати звітність у валюті.

Як оформити отримання іноземної готівки

При внесенні іноземної валюти до каси потрібно:

  • Виписати прибутковий касовий ордер та видати відривну квитанцію особі, що внесла кошти.
  • Зареєструвати цей ордер у Журналі реєстрації касових документів.
  • Відобразити суму іноземної валюти та її гривневий еквівалент у касовій книзі.
  • Вести касову книгу та Журнал окремо по кожній валюті.

податкова валюта ДПС податки

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

Відсутність дорожнього знака «населений пункт» не вимагала від водія дотримання положень, які регламентують рух у населеному пункті – Верховний Суд

Захисник зазначав, що на дорозі, де сталася ДТП, були відсутні інформативні знаки «населений пункт», «пішохідний перехід», «нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг», однак не вивчено, яким чином їх відсутність вплинула на законність прийнятих рішень.

Жінка розраховувалася за товари у різних магазинах банківською карткою потерпілого, але у жодному з інкримінованих епізодів сума не перевищувала нижньої межі – Верховний Суд висловився щодо відповідальності

Вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 185 КК – Верховний Суд.

Залучення до робіт з підвищеною небезпекою підрядника, а не штатного працівника, не звільняє директора підприємства від кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки — Верховний Суд

Між товариством та підрядником були відсутні трудові відносини, оскільки він не був працівником товариства, а виконував роботи на підставі договору підряду, укладеного із цим товариством, а за умовами цього договору сам підрядник мав дбати про особисту безпеку.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

