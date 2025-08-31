На Прикарпатье правоохранителя будут судить за продажу конфиденциальных данных из госреестров за $2000

Установлено, что правоохранитель за деньги проверял сведения о пребывании в розыске, наличие ограничений на выезд за границу и другие закрытые данные.

Правоохранитель из Прикарпатья предстанет перед судом за продажу конфиденциальных данных из государственных реестров. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из отделов правоохранительного органа, который систематически продавал конфиденциальную информацию из государственных баз данных.

Установлено, что должностное лицо за деньги проверяло сведения о нахождении лиц в розыске, наличии ограничений на выезд за границу и другие закрытые данные, используя собственный ключ доступа к реестрам. С февраля 2025 года он незаконно передал информацию как минимум о 43 лицах, получив около 2 тысяч долларов.

В мае этого года его разоблачили и задержали. Ему инкриминировали получение неправомерной выгоды и незаконный сбыт информации с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

