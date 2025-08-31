Практика судов
  1. В Украине

На Прикарпатье правоохранителя будут судить за продажу конфиденциальных данных из госреестров за $2000

21:50, 31 августа 2025
Установлено, что правоохранитель за деньги проверял сведения о пребывании в розыске, наличие ограничений на выезд за границу и другие закрытые данные.
На Прикарпатье правоохранителя будут судить за продажу конфиденциальных данных из госреестров за $2000
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранитель из Прикарпатья предстанет перед судом за продажу конфиденциальных данных из государственных реестров. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из отделов правоохранительного органа, который систематически продавал конфиденциальную информацию из государственных баз данных.

Установлено, что должностное лицо за деньги проверяло сведения о нахождении лиц в розыске, наличии ограничений на выезд за границу и другие закрытые данные, используя собственный ключ доступа к реестрам. С февраля 2025 года он незаконно передал информацию как минимум о 43 лицах, получив около 2 тысяч долларов.

В мае этого года его разоблачили и задержали. Ему инкриминировали получение неправомерной выгоды и незаконный сбыт информации с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Ивано-Франковск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны предлагает изменить условия для наложения штрафов на руководителей госорганов за неисполнение судебных решений

В делах против государственных органов штраф предлагается применять к руководителю органа власти только в том случае, если суд обязал его лично подать отчет об исполнении судебного решения.

Апелляционный суд отменил приговор, указав на использование судом первой инстанции ChatGPT – выявил ли признаки этого сам ChatGPT

В то же время по анализу самого ChatGPT, вероятность того, что приговор «писал» ИИ, составляет 10–15%.

Верховный Суд высказался о допустимости протоколов осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов как доказательств в уголовном процессе

Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию, предоставленную органом досудебного расследования.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду