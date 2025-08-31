На Прикарпатті правоохоронця судитимуть за продаж конфіденційних даних з держреєстрів за $2000

Встановлено, що правоохоронець за гроші перевіряв відомості про перебування осіб у розшуку, наявність обмежень на виїзд за кордон та інші закриті дані.

Правоохоронець з Прикарпаття постане перед судом за продаж конфіденційних даних з державних реєстрів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу, який систематично продавав конфіденційну інформацію з державних баз даних.

Встановлено, що посадовець за гроші перевіряв відомості про перебування осіб у розшуку, наявність обмежень на виїзд за кордон та інші закриті дані, використовуючи власний ключ доступу до реєстрів. З лютого 2025 року він незаконно передав інформацію щодо щонайменше 43 осіб, отримавши близько 2 тисяч доларів.

Цьогоріч у травні його викрили та затримали. Йому інкримінували факт одержання неправомірної вигоди та незаконного збуту інформації з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

