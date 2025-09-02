Практика судов
В Украину доставили 1,9 млн тест-систем для диагностики гепатитов B и C

07:00, 2 сентября 2025
Тесты уже развозят по регионам, скрининг является бесплатным для граждан.
В Украину доставили 1,9 млн тест-систем для диагностики гепатитов B и C
Государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» сообщило о поступлении около 1,9 миллиона быстрых тест-систем для выявления антител к вирусам гепатитов B (ВГВ) и C (ВГС). Об этом говорится в пресс-релизе ГП.

Тест-системы, приобретенные за средства государственного бюджета 2025 года по заказу Министерства здравоохранения Украины, поступили на склад логистического оператора «Медицинских закупок Украины». Распределение тестов по медицинским учреждениям началось еще в августе и продлится в течение сентября. Сейчас 500 тысяч тест-систем для диагностики гепатита B и 500 тысяч для гепатита C уже доставляются во все регионы Украины.

Кроме того, на склад поступили еще 413 363 теста для выявления гепатита C и 445 324 теста для диагностики гепатита B. Эти партии проходят входной контроль, после чего, по приказу о распределении и в координации с Центром общественного здоровья (ЦОЗ), их также развезут по регионам.

Вирусные гепатиты B и C являются инфекционными заболеваниями печени, вызванными вирусами HBV и HCV, которые передаются преимущественно через контакт с кровью. Гепатит B часто имеет хроническое течение, что требует длительного или даже пожизненного лечения. В то же время гепатит C в большинстве случаев излечивается за 3–6 месяцев благодаря современным противовирусным препаратам.

По данным Центра общественного здоровья, в 2024 году в Украине на гепатит B протестировали более 1,1 миллиона человек, из которых 1,2% получили положительный результат. На гепатит C обследовали более 420 тысяч человек, из них 6,1% имели положительный результат скрининга.

По данным Центра общественного здоровья, в 2024 году в Украине на гепатит B протестировали более 1,1 миллиона человек, из которых 1,2% получили положительный результат. На гепатит C обследовали более 420 тысяч человек, из них 6,1% имели положительный результат скрининга.

Эксперты рекомендуют каждому человеку пройти тестирование на вирусные гепатиты B и C хотя бы раз в жизни. Ежегодный скрининг необходим для лиц с повышенным риском инфицирования, в частности тех, кто:

  • имел повреждения кожи из-за инъекций, татуировок, пирсинга или медицинских процедур;
  • имел половые контакты без презерватива, особенно с новыми или случайными партнерами;
  • использовали общие средства личной гигиены, такие как бритвы, зубные щетки или маникюрные инструменты.

Скрининг на маркеры вирусных гепатитов B и C для граждан Украины является бесплатным. Для прохождения обследования необходимо обратиться к семейному врачу.

