В Україну доставили 1,9 млн тест-систем для діагностики гепатитів B і C

Тести вже розвозять по регіонах, скринінг є безоплатним для громадян.

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» повідомило про надходження близько 1,9 мільйона швидких тест-систем для виявлення антитіл до вірусів гепатитів B (ВГВ) і C (ВГС). Про це йдеться у пресрелізі ДП.

Тест-системи, придбані за кошти державного бюджету 2025 року на замовлення Міністерства охорони здоров’я України, надійшли на склад логістичного оператора «Медичних закупівель України». Розподіл тестів по медичних закладах розпочався ще в серпні і триватиме протягом вересня. Наразі 500 тисяч тест-систем для діагностики гепатиту B та 500 тисяч для гепатиту C уже доставляються до всіх регіонів України.

Крім того, на склад надійшли ще 413 363 тести для виявлення гепатиту C та 445 324 тести для діагностики гепатиту B. Ці партії проходять вхідний контроль, після чого, за наказом на розподіл і в координації з Центром громадського здоров’я (ЦГЗ), їх також розвезуть по регіонах.

Вірусні гепатити B і C є інфекційними захворюваннями печінки, спричиненими вірусами HBV і HCV, що передаються переважно через контакт із кров’ю. Гепатит B часто має хронічний перебіг, що вимагає тривалого або навіть пожиттєвого лікування. Натомість гепатит C у більшості випадків виліковується за 3–6 місяців завдяки сучасним противірусним препаратам.

За даними Центру громадського здоров’я, у 2024 році в Україні на гепатит B протестували понад 1,1 мільйона осіб, із яких 1,2% отримали позитивний результат. На гепатит C обстежили понад 420 тисяч осіб, із них 6,1% мали позитивний результат скринінгу.

Експерти рекомендують кожній людині пройти тестування на вірусні гепатити B і C хоча б раз у житті. Щорічний скринінг необхідний для осіб із підвищеним ризиком інфікування, зокрема тих, хто:

мав пошкодження шкіри через ін’єкції, татуювання, пірсинг чи медичні процедури;

мав статеві контакти без презерватива, особливо з новими або випадковими партнерами;

використовував спільні засоби особистої гігієни, такі як бритви, зубні щітки чи манікюрні інструменти.

Скринінг на маркери вірусних гепатитів B і C для громадян України є безоплатним. Для проходження обстеження необхідно звернутися до сімейного лікаря.

