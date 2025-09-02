Практика судов
  1. В Украине

В Закарпатье мужчина требовал $6000 за услуги по переправке за границу и пытался подкупить пограничника

22:36, 2 сентября 2025
В Закарпатье пограничники пресекли попытку незаконной переправки через границу в Румынию.
Оперативники отдела собственной и внутренней безопасности Мукачевского пограничного отряда совместно с Национальной полицией разоблачили 24-летнего мужчину, который организовал схему незаконной переправки людей через украинско-румынскую границу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Злоумышленник предлагал свои «услуги» за $6000, обещая клиентам беспрепятственное пересечение границы. Для этого он пытался подкупить пограничника, предлагая взятку в размере $6000 за информацию о расположении пограничных нарядов и технических средств наблюдения. Военнослужащий отказался от взятки и немедленно сообщил в правоохранительные органы.

Организатора схемы задержали во время передачи части вознаграждения – $1000 от двух мужчин, которые планировали незаконно попасть в Румынию. На обоих нарушителей составлены административные протоколы, а организатору сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время ведется следствие для установления всех обстоятельств дела.

Закарпатье пограничники пересечение границы

