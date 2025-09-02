Практика судів
На Закарпатті чоловік вимагав $6000 за послуги з переправлення за кордон та намагався підкупити прикордонника

22:36, 2 вересня 2025
На Закарпатті прикордонники припинили спробу незаконного переправлення через кордон до Румунії.
На Закарпатті чоловік вимагав $6000 за послуги з переправлення за кордон та намагався підкупити прикордонника
Оперативники відділу власної та внутрішньої безпеки Мукачівського прикордонного загону спільно з Національною поліцією викрили 24-річного чоловіка, який організував схему незаконного переправлення людей через українсько-румунський кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зловмисник пропонував свої «послуги» за $6000, обіцяючи клієнтам безперешкодний перетин кордону. Для цього він намагався підкупити прикордонника, пропонуючи хабар у розмірі $6000 за інформацію про розташування прикордонних нарядів і технічних засобів спостереження. Військовослужбовець відмовився від хабаря та негайно повідомив правоохоронні органи.

Організатора схеми затримали під час передачі частини винагороди – $1000 від двох чоловіків, які планували незаконно потрапити до Румунії. На обох порушників складено адміністративні протоколи, а організатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин справи.

