Школы с менее чем 45 учениками с 2025 года потеряют госфинансирование, но есть альтернатива — Лисовой

15:28, 5 сентября 2025
Если органы местного самоуправления принимают решение оставить школу, где менее 45 детей, они могут финансировать ее из своего бюджета.
С 1 сентября 2025 года правительство прекратит финансирование из образовательной субвенции школ, в которых учатся менее 45 учеников. По подсчетам МОН, это около 600 школ. В то же время местные органы власти будут иметь право содержать такие заведения за счет своих бюджетов. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

«Норма о нефинансировании школ с количеством учеников менее 50 детей не действует. Есть норма о нефинансировании школ с количеством учеников менее 45 детей, она действует с 1.09.2025. Этот вопрос рассматривался в профильном комитете и на данный момент является урегулированным. … Норма о 45 детях не касается начальной школы. МОН не закрывает школы, органы местного самоуправления принимают эти решения. И если они принимают решение оставить школу, где менее 45 детей, они могут финансировать ее из своего бюджета», — отметил Лисовой, как цитирует Укринформ.

По его словам, дискуссионным остается вопрос о введении с нового учебного года требования относительно минимального количества учеников в школе — 60. Сейчас он обсуждается со Всемирным банком и должен быть приведен в соответствие с законом «О полном общем среднем образовании».

Министр также добавил, что если местная власть не может содержать школу, а расстояние до опорного заведения усложняет подвоз детей, учебное заведение может функционировать как филиал.

«Школа может сохраниться как филиал опорной школы, сохранив коллектив, директора школы и продолжая работать. Но разные соревнования, творческие вечера будут проводиться в опорной школе, а само обучение будет продолжаться в филиале. Такие решения нами предусмотрены», — пояснил Лисовой.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла постановление 13506 с призывом не допустить закрытия малокомплектных школ, однако финансирование зависит от условий Всемирного банка: с 1 сентября 2025 года образовательная субвенция не будет покрывать школы с менее чем 45 учениками (с 2026-го — менее чем 60), и в случае нарушения Украина рискует вернуть 2,2 млрд грн. Ключевая причина — зависимость от финансирования международных партнеров, которые выдвигают конкретные требования к минимальной наполняемости школ. В Министерстве образования и науки все же отметили, что с 1 сентября правительство не будет финансировать школы, где учатся менее 45 детей (кроме начальных классов). А уже с сентября 2026-го планка вырастет до 60 детей.

