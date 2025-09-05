Школи з менш ніж 45 учнями з 2025 року втратять держфінансування, але є альтернатива — Лісовий

Якщо органи місцевого самоврядування приймають рішення залишити школу, де менш як 45 дітей, вони можуть фінансувати її зі свого бюджету.

З 1 вересня 2025 року уряд припинить фінансування з освітньої субвенції шкіл, у яких навчається менше ніж 45 учнів. За підрахунками МОН, це близько 600 шкіл. Водночас місцева влада матиме право утримувати такі заклади за кошти своїх бюджетів. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Норма про нефінансування шкіл з кількістю учнів менш як 50 дітей, не діє. Є норма про нефінансування шкіл з кількістю учнів менш як 45 дітей, вона діє з 1.09.2025. Це питання розглядалося на профільному комітеті і на даний момент воно є врегульованим. ... Норма про 45 дітей не стосується початкової школи. МОН не закриває школи, органи місцевого самоврядування приймають ці рішення. І якщо вони приймають рішення залишити школу, де менш як 45 дітей, вони можуть фінансувати її зі свого бюджету», — зазначив Лісовий, як цитує Укрінформ.

За його словами, дискусійним залишається питання про запровадження з наступного навчального року вимоги щодо мінімальної кількості учнів у школі — 60. Наразі воно обговорюється зі Світовим банком і має бути приведене у відповідність до закону «Про повну загальну середню освіту».

Міністр також додав, що якщо місцева влада не може утримувати школу, а відстань до опорного закладу ускладнює підвезення дітей, навчальний заклад може функціонувати як філія.

«Школа може зберегтися як філія опорної школи, зберігши колектив, директора школи, і продовжуючи працювати. Але різні змагання, творчі вечори будуть проводитися в опорній школі, а саме навчання буде продовжуватися в філії. Такі рішення нами закладені», — пояснив Лісовий.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила постанову 13506 із закликом не допустити закриття малокомплектних шкіл, однак фінансування залежить від умов Світового банку: з 1 вересня 2025 року освітня субвенція не покриватиме школи з менше ніж 45 учнями (з 2026-го — менше ніж 60), і в разі порушення Україна ризикує повернути 2,2 млрд грн. Ключова причина — залежність від фінансування міжнародних партнерів, які висувають конкретні вимоги до мінімальної наповнюваності шкіл. У міністерства освіти і науки все ж зазначили, що з 1 вересня уряд не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей (крім початкових класів). А вже з вересня 2026-го планка зросте до 60 дітей.

