Можно ли взять отпуск перед увольнением — разъяснение

В случае увольнения работник вправе воспользоваться не использованными ранее отпусками, прежде чем с ним расторгнуть трудовой договор.

Сотрудница, которая планировала уволиться, обратилась в управление инспекционной деятельности в Запорожской области с вопросом: имеет ли она право использовать неиспользованные дни ежегодного отпуска перед прекращением трудовых отношений.

Статья 3 Закона Украины «Об отпусках» гарантирует такое право. По желанию работника в случае увольнения (кроме случаев, когда увольнение происходит за нарушение трудовой дисциплины) работодатель обязан предоставить неиспользованный отпуск с последующим увольнением.

В такой ситуации датой увольнения считается последний день отпуска.

Если же увольнение происходит в связи с окончанием срока трудового договора, то неиспользованный отпуск также может быть предоставлен — даже тогда, когда его продолжительность полностью или частично превышает срок действия договора. В таком случае трудовой договор продолжается до окончания отпуска.

Таким образом, работники имеют законное право воспользоваться ежегодным отпуском перед увольнением, а последним днём работы будет считаться последний день отпуска. Это правило действует даже в случае окончания срочного трудового договора.

