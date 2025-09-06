Можно ли взять отпуск перед увольнением — разъяснение

Сотрудница, которая планировала уволиться, обратилась в управление инспекционной деятельности в Запорожской области с вопросом: имеет ли она право использовать неиспользованные дни ежегодного отпуска перед прекращением трудовых отношений.
Статья 3 Закона Украины «Об отпусках» гарантирует такое право. По желанию работника в случае увольнения (кроме случаев, когда увольнение происходит за нарушение трудовой дисциплины) работодатель обязан предоставить неиспользованный отпуск с последующим увольнением.
В такой ситуации датой увольнения считается последний день отпуска.
Если же увольнение происходит в связи с окончанием срока трудового договора, то неиспользованный отпуск также может быть предоставлен — даже тогда, когда его продолжительность полностью или частично превышает срок действия договора. В таком случае трудовой договор продолжается до окончания отпуска.
Таким образом, работники имеют законное право воспользоваться ежегодным отпуском перед увольнением, а последним днём работы будет считаться последний день отпуска. Это правило действует даже в случае окончания срочного трудового договора.
