Чи можна взяти відпустку перед звільненням — роз’яснення

У разі звільнення працівник має право скористатись не використаними раніше відпустками, перш ніж з ним розірвуть трудовий договір.

Працівниця, яка планувала звільнитися, звернулася до управління інспекційної діяльності у Запорізькій області з питанням: чи має вона право використати невикористані дні щорічної відпустки перед припиненням трудових відносин.

Стаття 3 Закону України «Про відпустки» гарантує таке право. За бажанням працівника в разі звільнення (крім випадків, коли звільнення відбувається через порушення трудової дисципліни) роботодавець зобов’язаний надати невикористану відпустку з подальшим звільненням.

У такій ситуації датою звільнення вважається останній день відпустки.

Якщо ж звільнення відбувається у зв’язку із закінченням строкового трудового договору, то невикористана відпустка також може бути надана — навіть тоді, коли її тривалість повністю чи частково перевищує строк дії договору. У такому випадку трудовий договір продовжується до завершення відпустки.

Отже, працівники мають законне право скористатися щорічною відпусткою перед звільненням, а останнім днем роботи вважатиметься останній день відпустки. Це правило діє навіть у випадку закінчення строкового трудового договору.

