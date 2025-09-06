Чи можна взяти відпустку перед звільненням — роз’яснення

Працівниця, яка планувала звільнитися, звернулася до управління інспекційної діяльності у Запорізькій області з питанням: чи має вона право використати невикористані дні щорічної відпустки перед припиненням трудових відносин.
Стаття 3 Закону України «Про відпустки» гарантує таке право. За бажанням працівника в разі звільнення (крім випадків, коли звільнення відбувається через порушення трудової дисципліни) роботодавець зобов’язаний надати невикористану відпустку з подальшим звільненням.
У такій ситуації датою звільнення вважається останній день відпустки.
Якщо ж звільнення відбувається у зв’язку із закінченням строкового трудового договору, то невикористана відпустка також може бути надана — навіть тоді, коли її тривалість повністю чи частково перевищує строк дії договору. У такому випадку трудовий договір продовжується до завершення відпустки.
Отже, працівники мають законне право скористатися щорічною відпусткою перед звільненням, а останнім днем роботи вважатиметься останній день відпустки. Це правило діє навіть у випадку закінчення строкового трудового договору.
