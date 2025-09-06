Практика судов
Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в три города ЕС

18:28, 6 сентября 2025
Первые рейсы стартуют с 12 сентября.
Укрзализныця открыла продажу билетов на прямые поезда из Ужгорода в Братиславу, Будапешт и Вену, которые будут курсировать по новой европути. Об этом сообщили в УЗ.

С 12 сентября 2025 года из Ужгорода начнут курсировать прямые пассажирские поезда:

№961/618 Ужгород – Братислава. Отправка из Ужгорода в 08:09, прибытие в Братиславу в 18:33.

№617/964 Братислава – Ужгород будет отправляться из Братиславы в 11:27, прибытие в Ужгород 22:35;

№146 Ужгород – Будапешт – Вена. Отправка из Ужгорода в 08:09, прибытие в Будапешт в 14:20, прибытие в Вену в 17:20. Обратный рейс поезда №143 Вена – Будапешт – Ужгород отправится из Вены в 10:42, прибудет в Будапешт в 13:19 и в Ужгород – в 22:35.

Приобрести билеты можно через приложение и сайт УЗ, а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог.

