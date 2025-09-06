Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до трьох міст ЄС

Перші рейси стартують з 12 вересня.

фото: Мінрозвитку

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на прямі поїзди з Ужгорода до Братислави, Будапешта та Відня, які курсуватимуть новою євроколією. Про це повідомили в УЗ.

З 12 вересня 2025 року з Ужгорода почнуть курсувати прямі пасажирські поїзди:

№961/618 Ужгород – Братислава. Відправка з Ужгорода о 08:09, прибуття до Братислави о 18:33.

№617/964 Братислава – Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35;

№146 Ужгород – Будапешт – Відень. Відправка з Ужгорода о 08:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. Зворотний рейс поїзда №143 Відень – Будапешт – Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода – о 22:35.

Придбати квитки можна через застосунок і сайт УЗ а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

