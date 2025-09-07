На Троещине в Киеве ограничат движение транспорта до конца сентября на одной из улиц

В Киеве частично ограничат движение по улице Оноре де Бальзака.

Источник фото: Униан

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 8 по 30 сентября в Деснянском районе столицы на Троещине частично ограничат движение транспорта по улице Оноре де Бальзака.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», ограничения будут действовать на участке от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Константина Данькевича.

Работники КП ШЭУ Деснянского района будут выполнять там текущий ремонт дорожного покрытия.

Кроме того, до 20 декабря частично ограничено движение по трамвайному путепроводу через проспект Романа Шухевича на пересечении улиц Кибальчича и Николая Закревского.

А из-за ремонта моста через реку Десенка действует схема реверсивного движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.