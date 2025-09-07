На Троєщині у Києві обмежать рух транспорту до кінця вересня на одній із вулиць

У Києві частково обмежать рух вулицею Оноре де Бальзака.

Джерело фото: Уніан

Із 8 до 30 вересня у Деснянському районі столиці на Троєщині частково обмежать рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака.

Як повідомили у КК «Київавтодор», обмеження діятимуть на ділянці від вулиці Сержа Лифаря у напрямку вулиці Костянтина Данькевича.

Працівники КП ШЕУ Деснянського району будуть виконувати там поточний ремонт дорожнього покриття.

Окрім того, до 20 грудня частково обмежили рух трамвайним шляхопроводом через проспект Романа Шухевича на перетині вулиць Кибальчича та Миколи Закревського.

А через ремонт мосту через річку Десенка діє схема реверсного руху.

