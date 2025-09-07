Практика судов
Украинцам рассказали, когда нужно возвращать излишне выплаченные суммы пенсии

20:12, 7 сентября 2025
На размер пенсии влияют разные обстоятельства, об изменении которых необходимо своевременно уведомлять органы ПФУ.
Размер пенсии зависит от ряда факторов, и обо всех изменениях, которые на них влияют, необходимо своевременно информировать Пенсионный фонд. Если такие изменения не будут зафиксированы, пенсионеру могут ошибочно начислить лишние суммы, которые впоследствии обязательно придётся вернуть. Об этом напомнили в ПФУ.

К обстоятельствам, влияющим на размер пенсии, относятся:

– трудоустройство пенсионера или занятие предпринимательской деятельностью, увольнение пенсионера с работы или прекращение предпринимательской деятельности (необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении связана с тем, что к пенсии могут устанавливаться определённые доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только для неработающих пенсионеров);

– трудоустройство пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии (в этом случае выплата пенсии за выслугу лет прекращается);

– изменение места проживания (например, установленные специальные надбавки при переезде в другую местность могут быть прекращены);

– изменение статуса (например, лишение статуса ветерана войны определённой категории);

– изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием для назначения особого вида пенсии (например, при трудоустройстве пенсионера, получающего надбавку на содержание ребёнка до 18 лет, выплата такой надбавки должна быть прекращена; при прекращении обучения или переводе с дневной формы на другую ребёнок умершего кормильца теряет право на соответствующий вид пенсии).

О таких изменениях можно проинформировать Пенсионный фонд лично, обратившись в ближайший сервисный центр, либо дистанционно — подав соответствующее заявление через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Переплату пенсионных выплат могут вызвать и другие обстоятельства. Например, предоставление работодателем недостоверных сведений о размере заработной платы или продолжительности стажа.

Суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера либо предоставления работодателем недостоверных данных о работнике, в соответствии с законом могут быть возвращены добровольно либо взыскиваются на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.

