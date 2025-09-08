Практика судов
Стало известно, имеет ли опекун право на пособие, если ребенок получает пенсию по потере кормильца

09:13, 8 сентября 2025
В Гоструда отмечают, что помощь не назначается, если ребенок находится на полном государственном содержании.
Когда ребенок теряет родителей или остается без родительской опеки, государство предусматривает для него ряд социальных гарантий. Одной из них является пенсия по потере кормильца. Законодательством также предусмотрена государственная помощь для опекунов, которые берут на себя ответственность за воспитание таких детей.

В этой связи возникает важный вопрос: имеет ли опекун право на помощь, если ребенок получает пенсию по потере кормильца. Гоструда предоставило разъяснение.

Помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, назначается лицу, назначенному опекуном или попечителем на ребенка, который в результате смерти родителей, лишения их родительских прав, болезни родителей или по другим причинам остались без родительской опеки и в соответствии с законодательством получили статус ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки.

Помощь оказывается в размере:

2,5 прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста;

3,5 прожиточных минимума для ребенка с инвалидностью соответствующего возраста.

Если на ребенка выплачиваются пенсия, алименты, стипендия или иная помощь (кроме социальной помощи на детей с инвалидностью), пособие выплачивается как разница между положенным размером и среднемесячной суммой этих выплат за предыдущие 12 месяцев.

Период назначения

Помощь назначается на 12 месяцев с месяца обращения (с автоматическим продлением) и выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 18 лет.

Помощь не назначается, если ребенок находится на полном государственном содержании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

