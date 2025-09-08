Стало відомо, чи має опікун право на допомогу, якщо дитина отримує пенсію по втраті годувальника

У Держпраці зазначають, що допомога не призначається, якщо дитина перебуває на повному державному утриманні.

Коли дитина втрачає батьків або залишається без батьківського піклування, держава передбачає для неї низку соціальних гарантій. Однією з них є пенсія по втраті годувальника. Водночас законодавством також передбачена державна допомога для опікунів, які беруть на себе відповідальність за виховання таких дітей. У зв’язку з цим виникає важливе питання: чи має опікун право на допомогу якщо дитина отримує пенсію по втраті годувальника. Держпраці надало роз’яснення.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особі, призначеній опікуном чи піклувальником на дитину, яка внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

Допомога надається в розмірі:

2,5 прожиткових мінімума для дитини відповідного віку;

3,5 прожиткових мінімума для дитини з інвалідністю відповідного віку.

Якщо на дитину виплачуються пенсія, аліменти, стипендія або інша допомога (крім соціальної допомоги на дітей з інвалідністю), допомога виплачується як різниця між належним розміром та середньомісячною сумою цих виплат за попередні 12 місяців.

Період призначення

Допомога призначається на 12 місяців з місяця звернення (з автоматичним продовженням) та виплачується щомісяця до досягнення дитиною 18 років.

Допомога не призначається, якщо дитина перебуває на повному державному утриманні.

