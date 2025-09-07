В одном из общежитий Ужгорода умер студент — подробности

Парня нашли мертвым в его комнате одногруппники.

В одном из общежитий Ужгорода нашли мертвым 20-летнего парня. Он являлся студентом местного университета. Об этом сообщили в полиции Закарпатья.

Молодого человека нашли мертвым в комнате другие студенты и сразу сообщили медработникам. Внешние признаки насильственной смерти не были обнаружены.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти юноши.

По факту смерти внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

