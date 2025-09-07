В одному з гуртожитків Ужгорода помер студент — подробиці

Хлопця знайшли мертвим у його кімнаті одногрупники.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В одному з гуртожитків Ужгорода знайшли мертвим 20-річного хлопця. Він був студентом місцевого університету. Про це повідомили у поліції Закарпаття.

Хлопця знайшли мертвим у кімнаті інші студенти та одразу повідомили медпрацівників. Зовнішніх ознак насильницької смерті не було виявлено.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смерті юнака.

За фактом смерті внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.