Прокуратура закрыла 35% дел в отношении бизнеса – Руслан Кравченко о результатах аудита

По словам Кравченко, проведен аудит более 23 тысяч уголовных производств в отношении бизнеса.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что прокуратура придерживается обещания честного и справедливого подхода к бизнесу, и заявил, что это подтверждается результатами масштабного аудита уголовных производств.

Так, по результатам проверки более 23 тысяч уголовных производств, связанных с деятельностью бизнеса, 35% из них были закрыты из-за отсутствия объективных данных о составе и событии уголовного правонарушения, а также из-за отсутствия судебной перспективы. «Это масштабная работа, цель которой — защита честных предпринимателей и привлечение к ответственности тех, кто действительно нарушает закон», — подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что перед законом все равны, и нет разделения на «своих» или «чужих». «Если вы работаете честно, мы вас защитим. Если вы нарушаете закон, ответственность будет неизбежной», — заявил он.

Для обеспечения прямой коммуникации с бизнесом и гарантий защиты создан портал «СтопТиск». Кравченко отметил, что это не формальный инструмент: каждое обращение тщательно обрабатывается, а реакция быстрая и справедливая.

