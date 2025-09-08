Прокуратура закрила 35% справ щодо бізнесу – Руслан Кравченко про результати аудиту

За словами Кравченка, проведено аудит понад 23 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що прокуратура дотримується обіцянки чесного та справедливого підходу до бізнесу, та заявив, що це підтверджується результатами масштабного аудиту кримінальних проваджень.

Так, за результатами перевірки понад 23 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних із діяльністю бізнесу, 35% із них було закрито через відсутність об’єктивних даних щодо складу та події кримінального правопорушення, а також через відсутність судової перспективи. «Це масштабна робота, мета якої — захист чесних підприємців і притягнення до відповідальності тих, хто справді порушує закон», – наголосив Кравченко.

Генпрокурор підкреслив, що перед законом усі рівні, і немає поділу на «своїх» чи «чужих». «Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо. Якщо ви порушуєте закон, відповідальність буде невідворотною», – заявив він.

Для забезпечення прямої комунікації з бізнесом і гарантій захисту створено портал «СтопТиск». Кравченко зазначив, що це не формальний інструмент: кожне звернення ретельно опрацьовується, а реакція є швидкою та справедливою.

