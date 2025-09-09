В Одессе задержали женщину, которая выбросила новорожденного ребенка из окна общежития

В полиции заявили, что после употребления алкоголя женщина родила девочку и сразу же выбросила ее из окна на улицу.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Одессе женщина выбросила новорожденного ребенка из окна общежития.

Позже одесские правоохранители задержали 39-летнюю женщину, которая выбросила ребенка.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, матерью погибшего ребенка оказалась 39-летняя жительница соседней области.

«Находясь в комнате общежития на шестом этаже, по месту жительства своего сожителя, после употребления алкоголя женщина родила девочку и сразу же выбросила ее из окна на улицу. После содеянного она пыталась скрыть следы преступления.

Предварительно установлено, что ребенок родился живым, а погиб от полученных травм вследствие падения с высоты», — заявили в полиции.

Правоохранители задержали женщину. Сейчас она находится в роддоме под наблюдением врачей и полицейских.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантке о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках досудебного расследования будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит вменяемость женщины.

В полиции отметили, что у женщины есть малолетний сын, который проживает с бабушкой в Николаевской области. Правоохранители передали информацию о матери в соцслужбу для решения дальнейшей судьбы ребенка.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

