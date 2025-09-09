Практика судов
В Одессе задержали женщину, которая выбросила новорожденного ребенка из окна общежития

12:55, 9 сентября 2025
В полиции заявили, что после употребления алкоголя женщина родила девочку и сразу же выбросила ее из окна на улицу.
В Одессе задержали женщину, которая выбросила новорожденного ребенка из окна общежития
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Одессе женщина выбросила новорожденного ребенка из окна общежития.

Позже одесские правоохранители задержали 39-летнюю женщину, которая выбросила ребенка.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, матерью погибшего ребенка оказалась 39-летняя жительница соседней области.

«Находясь в комнате общежития на шестом этаже, по месту жительства своего сожителя, после употребления алкоголя женщина родила девочку и сразу же выбросила ее из окна на улицу. После содеянного она пыталась скрыть следы преступления.

Предварительно установлено, что ребенок родился живым, а погиб от полученных травм вследствие падения с высоты», — заявили в полиции.

Правоохранители задержали женщину. Сейчас она находится в роддоме под наблюдением врачей и полицейских.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантке о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках досудебного расследования будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит вменяемость женщины.

В полиции отметили, что у женщины есть малолетний сын, который проживает с бабушкой в Николаевской области. Правоохранители передали информацию о матери в соцслужбу для решения дальнейшей судьбы ребенка.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Прокурорам окружной прокуратуры повысят должностной оклад с 40 тысяч грн до 52,5 тысяч грн — закон

Должностной оклад в окружной прокуратуре предлагается установить на уровне 52 550 грн – изменения в закон о бюджете на 2025 год направлены на подпись Президенту.

Чрезвычайным и Полномочным Послам, которые не подлежат призыву, запретили выезжать за границу после прекращения дипломатической службы

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы, которыми военнообязанным лицам, имеющим дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол и прекратившим дипломатическую службу, запретили выезжать за границу.

Депутаты предлагают запретить Кабмину вводить экспериментальные проекты, не предусмотренные законами

Инициатива возникла из-за идеи Минцифры ввести «дистанционный» нотариат — по мнению депутатов, дистанционное проведение нотариальных действий может привести к махинациям.

В распоряжении The Guardian оказались сотни файлов, который свидетельствуют о создании Борисом Джонсоном лоббистской компании за государственные средства

Борис Джонсон получил 5,1 млн фунтов стерлингов за 34 выступления – ему придется объяснить, каким образом некоторые из его контактов с иностранными правительствами в коммерческих интересах подпадают под правила.

Падение правительства стало для Макрона невиданным ранее испытанием, Франция в глубоком финансовом кризисе – Politico

Рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого уровня, а после падения правительства депутаты призвали Макрона уйти в отставку.

  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
