У Одесі затримали жінку, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку

12:55, 9 вересня 2025
У поліції заявили, що після вживання алкоголю жінка народила донечку та одразу ж викинула її з вікна на вулицю.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку.

Згодом одеські правоохоронці затримали 39-річну жінку, яка викинула дитину.

Як повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області, матір’ю померлої дитини виявилась 39-річна жінка з сусідньої області.

«Перебуваючи в кімнаті гуртожитку на шостому поверсі, за місцем проживання свого співмешканця, після вживання алкоголю жінка народила донечку та одразу ж викинула її з вікна на вулицю. Після скоєного вона намагалась приховати сліди злочину.

Попередньо, дитина народилася живою, а загинула від отриманих травм унаслідок падіння з висоти», - заявили у поліції.

Правоохоронці затримали жінку. Наразі вона перебуває у пологовому будинку під наглядом лікарів та поліцейських.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантці про підозру та обрання запобіжного заходу.

У рамках досудового розслідування буде проведена судово-психіатрична експертиза, яка визначить осудність жінки.

У поліції зазначили, що в жінки є малолітній син, який проживає з бабусею на Миколаївщині. Правоохоронці передали інформацію щодо матері соцслужбі для вирішення подальшої долі дитини.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до пʼяти років. 

