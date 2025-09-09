Шмыгаль на «Рамштайне» призвал передать Украине системы ПВО и ракеты

Украина просит 10 систем Patriot и ракеты.

На 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое состоялось 9 сентября в гибридном формате, министр обороны Украины Денис Шмыгаль призвал партнеров срочно предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты.

«Нам все еще нужно дополнительно 10 систем Patriot и ракеты для систем Patriot, Sampte, NASAMS, IRIS-T и Hawk. Это срочно, поскольку Россия планирует дальнейшие удары по нашей энергетической системе и инфраструктуре», — заявил Шмыгаль во время заседания. Он подчеркнул, что усиление противовоздушной обороны необходимо для защиты от российских атак.

Министр также подчеркнул важность продолжения дальнобойных ударов для давления на российское военное производство и стратегические цели. «Пока мы обсуждаем мирные переговоры, условия, гарантии безопасности, Кремль отклоняет любые предложения о прекращении огня и продолжает эскалацию», – отметил он.

Шмыгаль обратил внимание на недавние российские атаки, в частности на атаку в субботу, 6 сентября, во время которой погибли украинские дети и гражданские лица. Кроме того, он сообщил, что за три часа до заседания Россия нанесла удар по селу Яровая в Донецкой области, попав в группу пенсионеров, которые пришли получить пенсии. По словам министра, в понедельник, 8 сентября, Россия начала «зимний террор», выведя из строя крупнейшую тепловую электростанцию в Киевской области с помощью 49 беспилотников. «Наш ответ должен быть основан на силе», – призвал Шмыгаль.

