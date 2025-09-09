Практика судів
Шмигаль на «Рамштайні» закликав передати Україні системи ППО та ракети

18:35, 9 вересня 2025
Україна просить 10 систем Patriot та ракети.
На 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбулося 9 вересня в гібридному форматі, міністр оборони України Денис Шмигаль закликав партнерів терміново надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони та ракети.

«Нам все ще потрібно додатково 10 систем Patriot та ракети для систем Patriot, Sampte, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Це терміново, оскільки Росія планує подальші удари по нашій енергетичній системі та інфраструктурі», – заявив Шмигаль під час засідання. Він підкреслив, що посилення протиповітряної оборони є необхідним для захисту від російських атак.

Міністр також наголосив на важливості продовження далекобійних ударів для тиску на російське військове виробництво та стратегічні цілі. «Поки ми обговорюємо мирні переговори, умови, гарантії безпеки, Кремль відхиляє будь-які пропозиції щодо припинення вогню та продовжує ескалацію», – зазначив він.

Шмигаль звернув увагу на нещодавні російські атаки, зокрема на атаку в суботу, 6 вересня, під час якої загинули українські діти та цивільні. Крім того, він повідомив, що за три години до засідання Росія завдала удару по селу Ярова в Донецькій області, влучивши в групу пенсіонерів, які прийшли отримати пенсії. За словами міністра, у понеділок, 8 вересня, Росія розпочала «зимовий терор», вивівши з ладу найбільшу теплову електростанцію в Київській області за допомогою 49 безпілотників. «Наша відповідь має бути заснована на силі», – закликав Шмигаль.

