Либо Запад усиливает поддержку Украины сейчас, либо готовится к войне за Балтию – руководитель ЦПД СНБО Коваленко

09:20, 10 сентября 2025
Российские действия свидетельствуют о подготовке к континентальной войне – заявил Коваленко.
Фото: Укринформ
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что в условиях нынешней геополитической ситуации Запад стоит перед выбором: усилить военную поддержку Украины сейчас или готовиться к войне за Балтийские страны в будущем.

«Здесь уже или сила сейчас, и не только путем поддержки Украины, или война за Балтию в будущем. Третьего варианта не остается», – подчеркнул Коваленко. Он указал на ряд российских провокаций, в частности столкновения с мигрантами на границе Беларуси и Польши, диверсии на кабельных сетях в Балтийском море, подрывную деятельность в Германии, полеты дронов-шпионов над военными полигонами и недавнюю атаку «Шахедами» на Польшу. «Это все Россия», – подчеркнул он.

По словам Коваленко, Запад до сих пор не дал серьезного ответа на эти действия. Он предупредил, что без надлежащей реакции война в Балтии и Европе может начаться быстрее, чем через 4–6 лет. «Темпы наращивания Россией ракет и дронов свидетельствуют о подготовке к континентальной войне. Привлечение военных КНДР – это часть подготовки к войне в Европе», – отметил он.

Коваленко также обратил внимание на заявления российского политика Дмитрия Медведева о якобы подготовке «плацдарма для нападения на Россию из Финляндии», которые используются для оправдания создания новых военных округов и развития инфраструктуры вблизи финской границы. Он добавил, что совместные белорусско-российские учения «Запад-2025» являются отработкой тактики для потенциального нападения на Европу.

«Часть информационной составляющей здесь действительно велика – в этом году ничего не будет, и в следующем тоже. Но тестирование систем НАТО запущено, и по реакциям Россия будет корректировать планы потенциального нападения на Балтию», — пояснил Коваленко. Он положительно оценил недавнее признание канцлером Германии Фридрихом Мерцем угрозы со стороны России, призвав Европу активнее коммуницировать с обществом об этих рисках. «Пришло время Европе говорить с обществами. Пришло время для Украины в ЕС, как составляющей безопасности Европы. Давно уже пришло время действовать быстрее», – подытожил он.

