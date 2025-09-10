Або Захід посилює підтримку України зараз, або готується до війни за Балтію – керівник ЦПД РНБО Коваленко

Російські дії свідчать про підготовку до континентальної війни – заявив Коваленко.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що в умовах нинішньої геополітичної ситуації Захід стоїть перед вибором: посилити військову підтримку України зараз або готуватися до війни за Балтійські країни в майбутньому.

«Тут вже або сила зараз, і не тільки шляхом підтримки України, або війна за Балтію в майбутньому. Третього варіанту не лишається», – наголосив Коваленко. Він вказав на низку російських провокацій, зокрема сутички з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі, диверсії на кабельних мережах у Балтійському морі, підривну діяльність у Німеччині, польоти дронів-шпигунів над військовними полігонами та нещодавню атаку «Шахедами» на Польщу. «Це все Росія», – підкреслив він.

За словами Коваленка, Захід досі не дав серйозної відповіді на ці дії. Він застеріг, що без належної реакції війна в Балтії та Європі може розпочатися швидше, ніж через 4–6 років. «Темпи нарощування Росією ракет і дронів свідчать про підготовку до континентальної війни. Залучення військових КНДР – це частина підготовки до війни в Європі», – зазначив він.

Коваленко також звернув увагу на заяви російського політика Дмитра Медведєва про нібито підготовку «плацдарму для нападу на Росію з Фінляндії», які використовуються для виправдання створення нових військових округів і розбудови інфраструктури поблизу фінського кордону. Він додав, що спільні білорусько-російські навчання «Захід-2025» є відпрацюванням тактик для потенційного нападу на Європу.

«Частина інформаційної складової тут справді велика - цього року нічого не буде, і наступного також. Але тестування систем НАТО запущено, і від реакцій росія коригуватиме плани потенційного нападу на Балтію», – пояснив Коваленко. Він позитивно оцінив нещодавнє визнання канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом загрози з боку Росії, закликавши Європу активніше комунікувати з суспільством про ці ризики. «Настав час Європі говорити із суспільствами. Настав час для України в ЄС, як складової безпеки Європи. Давно вже настав час діяти швидше», – підсумував він.

