Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Або Захід посилює підтримку України зараз, або готується до війни за Балтію – керівник ЦПД РНБО Коваленко

09:20, 10 вересня 2025
Російські дії свідчать про підготовку до континентальної війни – заявив Коваленко.
Або Захід посилює підтримку України зараз, або готується до війни за Балтію – керівник ЦПД РНБО Коваленко
Фото: Укрінформ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що в умовах нинішньої геополітичної ситуації Захід стоїть перед вибором: посилити військову підтримку України зараз або готуватися до війни за Балтійські країни в майбутньому.

«Тут вже або сила зараз, і не тільки шляхом підтримки України, або війна за Балтію в майбутньому. Третього варіанту не лишається», – наголосив Коваленко. Він вказав на низку російських провокацій, зокрема сутички з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі, диверсії на кабельних мережах у Балтійському морі, підривну діяльність у Німеччині, польоти дронів-шпигунів над військовними полігонами та нещодавню атаку «Шахедами» на Польщу. «Це все Росія», – підкреслив він.

За словами Коваленка, Захід досі не дав серйозної відповіді на ці дії. Він застеріг, що без належної реакції війна в Балтії та Європі може розпочатися швидше, ніж через 4–6 років. «Темпи нарощування Росією ракет і дронів свідчать про підготовку до континентальної війни. Залучення військових КНДР – це частина підготовки до війни в Європі», – зазначив він.

Коваленко також звернув увагу на заяви російського політика Дмитра Медведєва про нібито підготовку «плацдарму для нападу на Росію з Фінляндії», які використовуються для виправдання створення нових військових округів і розбудови інфраструктури поблизу фінського кордону. Він додав, що спільні білорусько-російські навчання «Захід-2025» є відпрацюванням тактик для потенційного нападу на Європу.

«Частина інформаційної складової тут справді велика - цього року нічого не буде, і наступного також. Але тестування систем НАТО запущено, і від реакцій росія коригуватиме плани потенційного нападу на Балтію», – пояснив Коваленко. Він позитивно оцінив нещодавнє визнання канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом загрози з боку Росії, закликавши Європу активніше комунікувати з суспільством про ці ризики. «Настав час Європі говорити із суспільствами. Настав час для України в ЄС, як складової безпеки Європи. Давно вже настав час діяти швидше», – підсумував він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Європа Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс новий законопроект про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Рішення ВККС повинно містити оцінку та бали по кожному критерію, за яким проводиться оцінка практичного завдання – Верховний Суд задовольнив позов кандидата до апеляційних судів

Верховний Суд скасував рішення ВККС, вказавши, що у її рішенні мають відображатися відомості про оцінку кожного елемента практичного завдання та кількість балів за кожен елемент, що буде свідчити про відсутність ознак суб`єктивного або дискримінаційного підходу ВККС під час оцінювання.

Верховний Суд скасував рішення ВККС стосовно кандидата, який не пройшов етап співбесід у конкурсі до апеляційних судів

КАС ВС вказав, що вмотивованість рішення ВККС про визнання особи такою, що не підтвердила здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді, є не лише формальним дотриманням вимог закону, а повинна забезпечити дотримання принципу правової визначеності.

Держдеп США розірвав меморандуми з країнами Європи щодо спільного відслідковування інформації у соцмережах та медіа

Раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що відділ Держдепу, раніше відомий як Global Engagement Center, витратив мільйони доларів на цензуру.

Державні та комунальні підприємства будуть жити у нових умовах – уряд ухвалив постанови після скасування Господарського кодексу

«Ставимо державний сектор в однакові умови з приватним сектором»: Кабмін внаслідок скасування Господарського кодексу затвердив порядок перетворення державних підприємств і передачі державного та комунального майна.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду