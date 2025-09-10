Украина получила еще 1 млрд евро кредита от ЕС за счет замороженных активов РФ

Украина получила от Евросоюза еще 1 млрд евро безвозвратного займа.

Фото: unian.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС — €1 млрд в рамках программы ERA Loans. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что транш был профинансирован из прибыли от замороженных активов Центрального банка РФ.

«Это больше, чем помощь — это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации», — отметила она.

Юлия Свириденко добавила, что эти средства означают спасенные жизни, восстановленные города и уверенное европейское будущее Украины.

В целом, в рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 10 млрд евро. Ожидается, что оставшиеся средства от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года.

В Минфине добавили, что ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов США, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что предусматривает соглашение с ЕС, заключенное под реализацию механизма ERA.

Напомним, в августе Украина получила €4 млрд от ЕС в рамках ERA и Ukraine Facility.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.