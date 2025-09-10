Практика судів
Україна отримала ще 1 млрд євро кредиту від ЄС за рахунок заморожених активів РФ

13:59, 10 вересня 2025
Україна отримала від Євросоюзу ще 1 млрд євро безповоротної позики.
Фото: unian.ua
Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від ЄС – €1 млрд у межах програми ERA Loans. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що транш було профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ.

«Це більше, ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації», — зазначила вона.

Юлія Свириденко додала, що ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України.

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 10 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

У Мінфіні додали, що ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що передбачає угода з ЄС, укладена під реалізацію механізму ERA.

Нагадаємо, у серпні Україна отримала €4 млрд від ЄС у рамках ERA та Ukraine Facility.

ЄС Україна

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
