В Гоструда разъяснили, может ли работодатель уволить работника за несоответствие должности

Если работник не подходит для своей должности, но это не связано с нехваткой знаний или профессиональных навыков, увольнение по этой причине считается незаконным.

Увольнение за несоответствие занимаемой должности относится к сложным и чувствительным основаниям прекращения трудовых отношений.

Речь идет о ситуациях, когда работник по объективным или субъективным причинам не может качественно выполнять свои трудовые обязанности. Однако такое увольнение не может быть произвольным – оно требует соблюдения четкой процедуры и наличия убедительных доказательств.

Гоструд отмечает, что работодатель имеет право уволить работника за несоответствие занимаемой должности, но только при определенных условиях, предусмотренных законодательством

Увольнение за несоответствие должности предусмотрено пунктом 2 части первой 40 КЗоТ Украины. Это означает, что несоответствие квалификации работника занимаемой должности или выполняемой работе может служить основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Если несоответствие обнаружено в течение срока испытания, работодатель может уволить работника, предупреждая его об этом в письменном виде за три дня. Период испытания не может превышать 3 месяцев и 6 месяцев в случае согласования с профсоюзом.

В случае если обнаруженное несоответствие работника занимаемой должности не связано с недостаточной квалификацией, увольнение по этому основанию будет неправомерным.

Работодатель должен в письменном виде уведомить работника об увольнении, указав основание увольнения и пункт КЗоТ.

