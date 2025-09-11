Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці роз’яснили, чи може роботодавець звільнити працівника за невідповідність посаді

07:36, 11 вересня 2025
Якщо працівник не підходить для своєї посади, але це не пов’язано з браком знань чи професійних навичок, звільнення з такої причини вважається незаконним.
Звільнення за невідповідність займаній посаді належить до складних і чутливих підстав припинення трудових відносин. Йдеться про ситуації, коли працівник через об'єктивні або суб'єктивні причини не може якісно виконувати свої трудові обов’язки. Проте таке звільнення не може бути довільним — воно вимагає дотримання чіткої процедури та наявності переконливих доказів.

Держпраці зазначає, що роботодавець має право звільнити працівника за невідповідність займаній посаді, але тільки за певних умов, передбачених законодавством

Звільнення за невідповідність посаді передбачено пунктом 2 частини першої статті 40 КЗпП України. Це означає, що невідповідність кваліфікації працівника займаній посаді або виконуваній роботі може бути підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Якщо невідповідність виявлена протягом строку випробування, роботодавець може звільнити працівника, попереджаючи його про це письмово за три дні. Період випробування не може перевищувати 3 місяців, та 6 місяців у разі погодження з профспілкою.

У разі, якщо виявлена невідповідність працівника займаній посаді не пов'язана з недостатньою кваліфікацією, звільнення за цією підставою буде неправомірним.

Роботодавець має письмово повідомити працівника про звільнення, зазначивши підставу звільнення та пункт КЗпП.

