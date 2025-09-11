ФЛП напомнили: выбрать упрощенную систему можно только один раз в год

Предприниматели не могут вернуться на упрощенную систему налогообложения в середине года.

Физические лица – предприниматели, которые на начало года были плательщиками единого налога, а затем перешли на другие налоги и сборы, не имеют права вернуться на упрощенную систему налогообложения в текущем году. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.

Ключевые положения:

Переход на упрощенную систему возможен лишь один раз в течение календарного года (п.п. 298.1.4 ст. 298 НКУ).

Для этого необходимо подать заявление не позднее чем за 15 дней до начала нового квартала.

Регистрация плательщика единого налога осуществляется путем внесения записи в официальный реестр (ст. 299 НКУ).

В случае отказа в регистрации контролирующий орган обязан предоставить предпринимателю письменный мотивированный ответ в течение двух рабочих дней, который можно обжаловать.

Когда возможно возвращение на упрощенную систему?

ФЛП, который в начале года работал на едином налоге, а с 1 апреля, 1 июля или 1 октября перешел на общую систему, не может вернуться на упрощенную систему в том же году.

В то же время налоговое законодательство позволяет снова выбрать упрощенную систему с 1 января следующего года, если предприниматель соответствует требованиям ст. 291 НКУ.

