ФОПам нагадали: обрати спрощену систему можна тільки один раз на рік

11:43, 11 вересня 2025
Підприємці не можуть повернутися на спрощену систему оподаткування в середині року.
Фізичні особи – підприємці, які на початок року були платниками єдиного податку, а згодом перейшли на інші податки та збори, не мають права повернутися на спрощену систему оподаткування у поточному році. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.

Ключові положення:

Перехід на спрощену систему можливий лише один раз протягом календарного року (п.п. 298.1.4 ст. 298 ПКУ).

Для цього необхідно подати заяву не пізніше ніж за 15 днів до початку нового кварталу.

Реєстрація платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення запису до офіційного реєстру (ст. 299 ПКУ).

У випадку відмови у реєстрації контролюючий орган зобов’язаний надати підприємцю письмову вмотивовану відповідь протягом двох робочих днів, яку можна оскаржити.

Коли можливе повернення на спрощену систему?

ФОП, який на початку року працював на єдиному податку, а з 1 квітня, 1 липня або 1 жовтня перейшов на загальну систему, не може повернутися на спрощену систему в тому ж році.

Водночас податкове законодавство дозволяє знову обрати спрощену систему з 1 січня наступного року, якщо підприємець відповідає вимогам ст. 291 ПКУ.

податкова підприємець ФОП ДПС податки

