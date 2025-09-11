ФОПам нагадали: обрати спрощену систему можна тільки один раз на рік

Підприємці не можуть повернутися на спрощену систему оподаткування в середині року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фізичні особи – підприємці, які на початок року були платниками єдиного податку, а згодом перейшли на інші податки та збори, не мають права повернутися на спрощену систему оподаткування у поточному році. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.

Ключові положення:

Перехід на спрощену систему можливий лише один раз протягом календарного року (п.п. 298.1.4 ст. 298 ПКУ).

Для цього необхідно подати заяву не пізніше ніж за 15 днів до початку нового кварталу.

Реєстрація платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення запису до офіційного реєстру (ст. 299 ПКУ).

У випадку відмови у реєстрації контролюючий орган зобов’язаний надати підприємцю письмову вмотивовану відповідь протягом двох робочих днів, яку можна оскаржити.

Коли можливе повернення на спрощену систему?

ФОП, який на початку року працював на єдиному податку, а з 1 квітня, 1 липня або 1 жовтня перейшов на загальну систему, не може повернутися на спрощену систему в тому ж році.

Водночас податкове законодавство дозволяє знову обрати спрощену систему з 1 січня наступного року, якщо підприємець відповідає вимогам ст. 291 ПКУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.