Через Дию можно будет подать заявление в Реестр убытков о потере работы, бизнеса, депортации или переезде за границу

10:31, 11 сентября 2025
Юлия Свириденко: расширены категории по возмещению в Реестр убытков.
Через Дию можно будет подать заявление в Реестр убытков о потере работы, бизнеса, депортации или переезде за границу
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что еще больше украинцев получат возможность подавать заявление в Реестр убытков, причиненных агрессией России.

Если раньше можно было заявить только о смерти или исчезновении близких, ущербе здоровью или потере имущества, то вскоре перечень расширят. В частности, добавят возможность подать заявление о:

• вынужденных выездах за границу;
• депортации детей и взрослых;
• потере жилья;
• потере работы или собственного бизнеса.

Как и прежде, подать заявление о возмещении убытков, потерь или ущерба можно будет через приложение «Дия».

Напомним, что Реестр убытков – первый элемент международного компенсационного механизма, созданного на основе резолюции Генассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года. Его запуск состоялся на саммите Совета Европы в Рейкьявике в мае 2023-го.

С 2 апреля 2024 года Реестр принимает заявления о возмещении убытков, потерь и ущерба, причиненных российской агрессией. Подача пока возможна по 11 категориям, а перечень постепенно расширяется.

Всего в Реестр могут быть внесены заявления по 45 категориям, которые открываются постепенно. На данный момент доступны 11 из них:

  • вынужденное внутреннее перемещение;
  • смерть близкого члена семьи;
  • исчезновение без вести близкого члена семьи;
  • серьезные телесные повреждения;
  • сексуальное насилие;
  • пытки или бесчеловечные, унижающие достоинство виды обращения или наказания;
  • лишение свободы;
  • принудительный труд или служба;
  • повреждение или уничтожение жилой недвижимости;
  • повреждение или уничтожение нежилой недвижимости;
  • потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях.

