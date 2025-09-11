Через Дию можно будет подать заявление в Реестр убытков о потере работы, бизнеса, депортации или переезде за границу

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что еще больше украинцев получат возможность подавать заявление в Реестр убытков, причиненных агрессией России.
Если раньше можно было заявить только о смерти или исчезновении близких, ущербе здоровью или потере имущества, то вскоре перечень расширят. В частности, добавят возможность подать заявление о:
• вынужденных выездах за границу;
• депортации детей и взрослых;
• потере жилья;
• потере работы или собственного бизнеса.
Как и прежде, подать заявление о возмещении убытков, потерь или ущерба можно будет через приложение «Дия».
Напомним, что Реестр убытков – первый элемент международного компенсационного механизма, созданного на основе резолюции Генассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года. Его запуск состоялся на саммите Совета Европы в Рейкьявике в мае 2023-го.
С 2 апреля 2024 года Реестр принимает заявления о возмещении убытков, потерь и ущерба, причиненных российской агрессией. Подача пока возможна по 11 категориям, а перечень постепенно расширяется.
Всего в Реестр могут быть внесены заявления по 45 категориям, которые открываются постепенно. На данный момент доступны 11 из них:
