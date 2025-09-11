Практика судів
  1. В Україні

Через Дію можна буде подати заяву до Реєстру збитків про втрату роботи, бізнесу чи депортацію і переїзд за кордон

10:31, 11 вересня 2025
Юлія Свириденко: розширено категорії про відшкодування до Реєстру збитків.
Через Дію можна буде подати заяву до Реєстру збитків про втрату роботи, бізнесу чи депортацію і переїзд за кордон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що ще низка українців отримає змогу подавати заяву до Реєстру збитків, завданих агресією Росії.

Якщо раніше можна було заявити лише про смерть чи зникнення близьких, шкоду здоров’ю або втрату майна, то невдовзі перелік розширять. Зокрема, додадуть можливість подати заяву про:

  • вимушені виїзди за кордон;
  • депортацію дітей і дорослих;
  • втрату житла;
  • втрату роботи чи власного бізнесу.

Як і раніше, подати заяву про відшкодування збитків, втрат чи шкоди можна буде через застосунок «Дія».

Нагадаємо, що Реєстр збитків – перший елемент міжнародного компенсаційного механізму, створеного на основі резолюції Генасамблеї ООН від 14 листопада 2022 року. Його запуск відбувся на саміті Ради Європи у Рейк’явіку у травні 2023-го.

З 2 квітня 2024 року Реєстр приймає заяви щодо відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Подання наразі можливе за 11 категоріями, а перелік поступово розширюється.

Загалом до Реєстру можуть бути внесені заяви у 45 категоріях, які відкриваються поступово. Наразі доступні 11 з них:

- вимушене внутрішнє переміщення;

- смерть близького члена сім’ї;

- зникнення безвісти близького члена сім’ї;

- серйозні тілесні ушкодження;

- сексуальне насильство;

- катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;

- позбавлення свободи;

- примусова праця або служба;

- пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;

- пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

- втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

бізнес Кабінет Міністрів України Україна війна депортація реєстр збитків перетин кордону Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держреєстратори будуть підтверджувати дії в Реєстрі речових прав на нерухомість за допомогою віддаленого електронного підпису «Дія.Підпис»

Уряд пропонує, аби підтвердження реєстраційних дій державним реєстратором відбувалося автоматично за допомогою віддаленого підпису «Дія.Підпис».

Систему е-нотаріату та опцію розірвання шлюбу через Дію запровадять до 31 грудня – програма дій Кабміну

Також Кабмін пропонує запровадити дистанційне вчинення нотаріальної дії з посвідчення довіреності в електронній формі.

Прокурор, як і будь-який громадянин, може здійснювати відеозапис судового засідання, навіть якщо суддя не надав на це згоди – КДКП

У конфлікті між судом та прокурором, дисциплінарна комісія прокурорів підтримала прокурора.

Е-суд, е-Акциз, покращення ЦНАП і до 6 ліцензій на азартні ігри через портал Дія: які заходи боротьби з корупцією передбачені у Програмі дій Кабміну

Судячи з Програми дій уряду, боротися з корупцією будуть за допомогою е-Суду, е-Акцизу, удосконалення ЦНАПів та можливості отримання не менше 6 ліцензій у сфері азартних ігор із застосуванням порталу Дія.

Міністр юстиції Герман Галущенко обговорив з місією МВФ судову реформу, електронний суд та е-нотаріат як заходи протидії корупції

«Де ми виключаємо людський фактор із процесу, ми уникаємо корупції, серед таких проектів – електронний суд, е-нотаріат та цифровізація виконавчого провадження» – розповів Герман Галущенко місії МВФ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду