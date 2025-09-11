Через Дію можна буде подати заяву до Реєстру збитків про втрату роботи, бізнесу чи депортацію і переїзд за кордон

Юлія Свириденко: розширено категорії про відшкодування до Реєстру збитків.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що ще низка українців отримає змогу подавати заяву до Реєстру збитків, завданих агресією Росії.

Якщо раніше можна було заявити лише про смерть чи зникнення близьких, шкоду здоров’ю або втрату майна, то невдовзі перелік розширять. Зокрема, додадуть можливість подати заяву про:

вимушені виїзди за кордон;

депортацію дітей і дорослих;

втрату житла;

втрату роботи чи власного бізнесу.

Як і раніше, подати заяву про відшкодування збитків, втрат чи шкоди можна буде через застосунок «Дія».

Нагадаємо, що Реєстр збитків – перший елемент міжнародного компенсаційного механізму, створеного на основі резолюції Генасамблеї ООН від 14 листопада 2022 року. Його запуск відбувся на саміті Ради Європи у Рейк’явіку у травні 2023-го.

З 2 квітня 2024 року Реєстр приймає заяви щодо відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Подання наразі можливе за 11 категоріями, а перелік поступово розширюється.

Загалом до Реєстру можуть бути внесені заяви у 45 категоріях, які відкриваються поступово. Наразі доступні 11 з них:

- вимушене внутрішнє переміщення;

- смерть близького члена сім’ї;

- зникнення безвісти близького члена сім’ї;

- серйозні тілесні ушкодження;

- сексуальне насильство;

- катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;

- позбавлення свободи;

- примусова праця або служба;

- пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;

- пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

- втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

