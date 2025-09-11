Даниил Гетманцев анонсировал борьбу с контрабандными iPhone 17

Гетманцев призвал ГНС и БЭБ проверить продажи iPhone 17 на предмет контрабанды.

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предложил Государственной налоговой службе и Бюро экономической безопасности провести проверки продаж новых iPhone 17 в Украине.

По его словам, такие покупки стоит осуществить уже в сентябре–октябре в сетях известных магазинов и особенно в интернет-магазинах, чтобы выявить возможную контрабанду.

Напомним, что официальные партнеры Apple в Украине объявили, что новые устройства компании поступят в продажу 26 сентября 2025 года. Предварительные заказы, вероятно, откроются в ближайшее время.

Также украинцам объяснили нюансы ввоза гаджетов.

