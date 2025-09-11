Данило Гетманцев анонсував боротьбу з контрабандними iPhone 17

Гетманцев закликав ДПС і БЕБ перевірити продажі iPhone 17 на предмет контрабанди.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував Державній податковій службі та Бюро економічної безпеки провести перевірки продажів нових iPhone 17 в Україні.

За його словами, такі покупки варто здійснити вже у вересні–жовтні в мережах відомих магазинів і особливо в інтернет-магазинах, щоб виявити можливу контрабанду.

Нагадаємо, що офіційні партнери Apple в Україні оголосили, що нові пристрої компанії надійдуть у продаж 26 вересня 2025 року. Попередні замовлення, ймовірно, відкриються найближчим часом.

Також українцям пояснили нюанси ввезення гаджетів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.