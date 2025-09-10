Коли в Україні стартують продажі нових iPhone та AirPods

Усі вісім новинок, включно з iPhone 17 та Apple Watch, будуть доступні для українців.

Офіційні партнери Apple в Україні оголосили, що нові пристрої компанії надійдуть у продаж 26 вересня 2025 року. Попередні замовлення, ймовірно, відкриються найближчим часом.

Ціни на новинки поки не розкриті, але в Україні будуть доступні всі вісім анонсованих пристроїв. Серед них – базовий iPhone 17 із більшим дисплеєм і технологією ProMotion із частотою оновлення 120 Гц, ультратонкий iPhone 17 Air, а також флагманські моделі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Крім того, покупці зможуть придбати нові AirPods Pro 3 із вбудованим датчиком для вимірювання пульсу, а також три моделі розумних годинників: Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 і бюджетний Apple Watch SE 3.

