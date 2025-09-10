Когда в Украине стартуют продажи новых iPhone и AirPods

Все восемь новинок, включая iPhone 17 и Apple Watch, будут доступны для украинцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Официальные партнеры Apple в Украине объявили, что новые устройства компании поступят в продажу 26 сентября 2025 года. Предварительные заказы, вероятно, откроются в ближайшее время.

Цены на новинки пока не раскрыты, но в Украине будут доступны все восемь анонсированных устройств. Среди них – базовый iPhone 17 с большим дисплеем и технологией ProMotion с частотой обновления 120 Гц, ультратонкий iPhone 17 Air, а также флагманские модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Кроме того, покупатели смогут приобрести новые AirPods Pro 3 со встроенным датчиком для измерения пульса, а также три модели умных часов: Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и бюджетные Apple Watch SE 3.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.