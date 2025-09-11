Госслужба занятости запустила сервис «Тренды рынка труда»

Государственная служба занятости представила новый онлайн-сервис «Тренды рынка труда», который позволяет отслеживать изменения в сфере занятости и ключевые тенденции на рынке труда.
Сервис размещен в разделе «Статистика» и будет ежемесячно обновлять данные о ситуации с трудоустройством в Украине. В частности, пользователи смогут узнать:
По данным службы, сейчас наблюдаются такие тенденции:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.