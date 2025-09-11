Госслужба занятости запустила сервис «Тренды рынка труда»

Сервис онлайн содержит свежие данные о зарплатах, вакансиях и занятости.

Государственная служба занятости представила новый онлайн-сервис «Тренды рынка труда», который позволяет отслеживать изменения в сфере занятости и ключевые тенденции на рынке труда.

Сервис размещен в разделе «Статистика» и будет ежемесячно обновлять данные о ситуации с трудоустройством в Украине. В частности, пользователи смогут узнать:

количество вакансий на Едином портале;

средний размер заработной платы;

численность официально занятых граждан;

анализ ситуации по видам безработицы;

информацию о привлечении людей к программам содействия занятости.

По данным службы, сейчас наблюдаются такие тенденции:

стабильный спрос работодателей на работников;

рост зарплат;

увеличение числа участников программ трудоустройства.

