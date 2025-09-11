Практика судов
Госслужба занятости запустила сервис «Тренды рынка труда»

17:41, 11 сентября 2025
Сервис онлайн содержит свежие данные о зарплатах, вакансиях и занятости.
Госслужба занятости запустила сервис «Тренды рынка труда»
Государственная служба занятости представила новый онлайн-сервис «Тренды рынка труда», который позволяет отслеживать изменения в сфере занятости и ключевые тенденции на рынке труда.

Сервис размещен в разделе «Статистика» и будет ежемесячно обновлять данные о ситуации с трудоустройством в Украине. В частности, пользователи смогут узнать:

  • количество вакансий на Едином портале;
  • средний размер заработной платы;
  • численность официально занятых граждан;
  • анализ ситуации по видам безработицы;
  • информацию о привлечении людей к программам содействия занятости.

По данным службы, сейчас наблюдаются такие тенденции:

  • стабильный спрос работодателей на работников;
  • рост зарплат;
  • увеличение числа участников программ трудоустройства.

Гоструда

