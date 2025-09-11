Держслужба зайнятості запустила сервіс «Тренди ринку праці»

Сервіс онлайн містить свіжі дані про зарплати, вакансії та зайнятість.

Державна служба зайнятості представила новий онлайн-сервіс «Тренди ринку праці», який дозволяє відстежувати зміни у сфері зайнятості та ключові тенденції на ринку праці.

Сервіс розміщений у розділі «Статистика» та щомісяця оновлюватиме дані про ситуацію з працевлаштуванням в Україні. Зокрема, користувачі зможуть дізнатися:

кількість вакансій на Єдиному порталі;

середній розмір заробітної плати;

чисельність офіційно зайнятих громадян;

аналіз ситуації за видами безробіття;

інформацію про залучення людей до програм сприяння зайнятості.

За даними служби, нині спостерігаються такі тенденції:

стабільний попит роботодавців на працівників;

зростання зарплат;

збільшення кількості учасників програм працевлаштування.

