Держслужба зайнятості запустила сервіс «Тренди ринку праці»

Державна служба зайнятості представила новий онлайн-сервіс «Тренди ринку праці», який дозволяє відстежувати зміни у сфері зайнятості та ключові тенденції на ринку праці.
Сервіс розміщений у розділі «Статистика» та щомісяця оновлюватиме дані про ситуацію з працевлаштуванням в Україні. Зокрема, користувачі зможуть дізнатися:
За даними служби, нині спостерігаються такі тенденції:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.