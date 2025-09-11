На Запорожском направлении погиб пилот Су-27 Александр Боровик

Во время боевого вылета на Су-27 погиб пилот 39-й бригады тактической авиации Александр Боровик.

фото: 39 БрТА

В Запорожском направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб пилот 39-й бригады тактической авиации майор Александр Боровик. Об этом сообщили в 39-й бригаде.

Пилоту было 30 лет.

"С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат - летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич", - рассказали в бригаде.

Причины и обстоятельства гибели выясняются.

Ранее мы писали, что 23 августа после выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь.

