На Запорожском направлении погиб пилот Су-27 Александр Боровик

В Запорожском направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб пилот 39-й бригады тактической авиации майор Александр Боровик. Об этом сообщили в 39-й бригаде.
Пилоту было 30 лет.
"С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат - летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич", - рассказали в бригаде.
Причины и обстоятельства гибели выясняются.
Ранее мы писали, что 23 августа после выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь.
