На Запорізькому напрямку загинув пілот Су-27 Олександр Боровик

Під час бойового вильоту на Су-27 загинув пілот 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Боровик.

Фото: 39 БрТА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув пілот 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик. Про це повідомили у 39 бригаді.

Пілоту було 30 років.

"Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим - льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович", - розповіли у бригаді.

Причини та обставини загибелі наразі з’ясовуються.

Раніше ми писали, що 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондарь.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.