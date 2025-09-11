Даниил Гетманцев подтвердил, что миссия МВФ обсуждала детенизацию экономики как условие продолжения финансирования

Даниил Гетманцев заявил, что в теневой экономике ежегодно можно обнаружить не менее 900 млрд грн.

Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев подтвердил, что во время его встречи с миссией МВФ обсуждался вопрос сокращения детенизации экономики как условия продолжения финансирования.

Напомним, как писал Bloomberg, Международный валютный фонд потребует от Украины снизить размер теневой экономики для продления помощи. По прогнозам МВФ, реальный дефицит украинского бюджета в 2026-2027 годах может превысить правительственные расчеты на 10-20 млрд долларов и составить больше, чем озвученные Кабмином 37,5 млрд долларов.

"Действительно, во время моей встречи с миссией МВФ этот вопрос обсуждался среди других источников финансирования дефицита", – рассказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что поддерживает любые шаги по детенизации экономики, ведь работает над этим направлением еще с 2019 года. По его словам, в теневом секторе ежегодно можно найти не менее 900 млрд грн.

"Уверен, что к детенизации нас не нужно принуждать. Она стала, усилиями немногих, делом всех. Всех, кроме кучки мошенников-уклонистов и их муртадов-коррупционеров, количество которых ежедневно уменьшается. Не в последнюю очередь благодаря нашим общим усилиям", - добавил Даниил Гетманцев.

Напомним, министр юстиции Герман Галущенко обсудил с миссией МВФ судебную реформу, электронный суд и е-нотариат как меры по противодействию коррупции.

