Практика судов
  1. В Украине

Даниил Гетманцев подтвердил, что миссия МВФ обсуждала детенизацию экономики как условие продолжения финансирования

21:41, 11 сентября 2025
Даниил Гетманцев заявил, что в теневой экономике ежегодно можно обнаружить не менее 900 млрд грн.
Даниил Гетманцев подтвердил, что миссия МВФ обсуждала детенизацию экономики как условие продолжения финансирования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев подтвердил, что во время его встречи с миссией МВФ обсуждался вопрос сокращения детенизации экономики как условия продолжения финансирования.

Напомним, как писал Bloomberg, Международный валютный фонд потребует от Украины снизить размер теневой экономики для продления помощи. По прогнозам МВФ, реальный дефицит украинского бюджета в 2026-2027 годах может превысить правительственные расчеты на 10-20 млрд долларов и составить больше, чем озвученные Кабмином 37,5 млрд долларов.

"Действительно, во время моей встречи с миссией МВФ этот вопрос обсуждался среди других источников финансирования дефицита", – рассказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что поддерживает любые шаги по детенизации экономики, ведь работает над этим направлением еще с 2019 года. По его словам, в теневом секторе ежегодно можно найти не менее 900 млрд грн.

"Уверен, что к детенизации нас не нужно принуждать. Она стала, усилиями немногих, делом всех. Всех, кроме кучки мошенников-уклонистов и их муртадов-коррупционеров, количество которых ежедневно уменьшается. Не в последнюю очередь благодаря нашим общим усилиям", - добавил Даниил Гетманцев.

Напомним, министр юстиции Герман Галущенко обсудил с миссией МВФ судебную реформу, электронный суд и е-нотариат как меры по противодействию коррупции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Член комитета по нацбезопасности предложил поднять в ТЦК зарплаты до уровня НАБУ, ГБР и прокуратуры

«Если мы хотим иметь эффективные ТЦК, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ГБР, прокуратуры», — член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули необходимость создания военной полиции, военных судов и военной адвокатуры

По словам заместителя Генпрокурора Андрея Лещенко, нужно создать систему военной юстиции, куда войдут военная полиция с функциями оперативно-розыскной деятельности, а также следственные подразделения, военные прокуроры, военные суды и адвокатура.

Для судей местных и апелляционных судов, которых планируют назначить на должности в 2026 году, пока не предусмотрено судейское вознаграждение

Для новоназначенных судей необходимо дополнительно предусмотреть финансирование в размере 3 млрд 817 млн гривен.

Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина

Секретарь судебного заседания в местном общем суде после этих изменений должен получать 17-19,5 тысяч грн, а главный специалист от 14,8 тысяч грн до 19,5 тысяч грн.

В Верховном Суде напомнили, что ожидают от ВККС объявления нового конкурса в кассационные суды

В 2019-2025 годах Верховный Суд по разным причинам «потерял» уже 51 судью.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду