Данило Гетманцев підтвердив, що місія МВФ обговорювала детінізацію економіки як умову продовження фінансування

Данило Гетманцев заявив, що в тіньовій економіці щороку можна виявити щонайменше 900 млрд грн.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що під час його зустрічі з місією МВФ обговорювалося питання скорочення детінізації економіки як умови продовження фінансування.

Нагадаємо, як писав Bloomberg, Міжнародний валютний фонд вимагатиме від України зменшити розмір тіньової економіки для продовження допомоги. За прогнозами МВФ, реальний дефіцит українського бюджету у 2026–2027 роках може перевищити урядові розрахунки на 10–20 млрд доларів і скласти більше, ніж озвучені Кабміном 37,5 млрд доларів.

"Дійсно, під час моєї зустрічі з місією МВФ це питання обговорювалось серед інших джерел фінансування дефіциту", - розповів Гетманцев.

Він наголосив, що підтримує будь-які кроки з детінізації економіки, адже працює над цим напрямом ще з 2019 року. За його словами, у тіньовому секторі щороку можна знайти щонайменше 900 млрд грн.

"Впевнений, що до детінізації нас не потрібно примушувати. Вона стала, зусиллями небагатьох, справою всіх. Всіх, крім купки шахраїв-уклоністів та їх посіпак-корупціонерів, кількість яких щодня зменшується. Не в останню чергу — завдяки нашим спільним зусиллям", - додав Данило Гетманцев.

Нагадаємо, міністр юстиції Герман Галущенко обговорив з місією МВФ судову реформу, електронний суд та е-нотаріат як заходи протидії корупції.

